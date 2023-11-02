«دائرة البلديات والنقل» تطلق مركز أبوظبي العقاري بهدف دعم نمو القطاع في الإمارة

أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي مركز أبوظبي العقاري الذي يهدف إلى توحيد وتعزيز الخدمات العقارية لدعم جهود قيادة دفة نمو منظومة القطاع العقاري في الإمارة.

وسيعمل المركز على إنشاء إطار تنظيمي شامل يشرف على أعمال المشهد العقاري في الإمارة، بما يضمن تحقيق الشفافية، وحماية مصالح الأطراف المعنية، سواء الملاك والمستثمرين والمؤسسات العقارية والمهنيين، على حدٍّ سواء.

ويتولى المركز مسؤولية النهوض بالقطاع العقاري لخلق مزيدٍ من فرص النمو من خلال تنظيم آلية تقديم الخدمات العقارية ورفع الكفاءة التشغيلية عبر التركيز على 4 محاور رئيسية: الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية، ترسيخاً لمكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية.



وسيعمل المركز على تبسيط إجراءات الأنشطة العقارية لجميع الأطراف المعنية باستخدام أدوات وبيانات مبتكرة، وتعزيز التعاون وتضافر الجهود بشكل وثيق مع المطورين العقاريين لتحسين جودة مشاريعهم والارتقاء بمستوى الحياة عموماً في أبوظبي. كما سيشارك المركز في مختلف المؤتمرات والفعاليات العقارية المحلية والدولية بهدف الترويج لسوق أبوظبي العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: "مع إطلاق مركز أبوظبي العقاري، نبدأ رحلة جديدة من الابتكار والشفافية والتمكين للنهوض بالقطاع العقاري وتحسين جودة الخدمات المُقدمة لجميع المعنين بالقطاع العقاري من مُلاك ومستثمرين ومطورين عقاريين".

وأضاف معاليه: "يُجسد مركز أبوظبي العقاري التزامنا الدائم بدعم مسيرة التنمية والتقدم في الإمارة؛ ولن ندخر جهداً في دعم حركة نمو القطاع العقاري وتطويره من خلال تهيئة الظروف الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات العقارية إلى أبوظبي وخلق منظومة عقارية متكاملة".

ويشكل إطلاق مركز أبوظبي العقاري خطوة محورية في تاريخ تطور القطاع العقاري للإمارة. ومع تركيزها على الشفافية والابتكار والتعاون، تسلط الاستراتيجية الشاملة للمركز الضوء على القيمة الفريدة التي توفرها إمارة أبوظبي، مما يجعلها وجهة مفضلة للسياح والمطورين والمقيمين والمستثمرين.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع العقارات والبناء يسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة، حيث بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عام 2022 أكثر من 137 مليار درهم، أي ما يعادل 23% من إجمالي مساهمة القطاعات الأخرى التي وصلت إلى 457 مليار درهم.

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