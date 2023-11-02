«تابي» إلى نادي الـ «يونيكورن» من دبي بأكثر من 1.5 مليار دولار

انضمت منصة "تابي" المدعومة من شركة مبادلة، "اشتري الآن وادفع لاحقًا"، إلى نادي الـ"يونيكورن" بعد أن جمعت 200 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة "د"، لتنضم إلى مجموعة نخبة من الشركات الناشئة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار، تنضم تابي إلى مجموعة كريم وكيتوبي وسويفل والأسواق الناشئة العقارية في الإمارات العربية المتحدة، وشركة STC Pay في المملكة العربية السعودية، وفوري المصرية في القائمة الحصرية.

أصبحت «تابي»، شركة اشترِ الآن وادفع لاحقاً، أول شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج يتجاوز رأسمالها المليار دولار، أي من شركات «اليونيكورن» وتزيد قيمتها بأكثر من الضعف من 660 مليون دولار اعتباراً من يناير.

وقالت الشركة إن الاستثمار سيساعد تابي، التي تأسست في دبي، على توسيع عملياتها في السعودية والإمارات، في الوقت الذي تستعد فيه لطرح عام أولي مزمع في المملكة.

ويعني مصطلح شركة يونيكورن أو شركة أحادية القرن شركات التكنولوجيا في وادي السيلكون التي تجاوزت المليار دولار سريعًا.

تعمل الشركة في الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت، ولديها 10 ملايين مستخدم مسجل وتعمل مع أكثر من 30,000 علامة تجارية.

وكانت "تابي" قد أعلنت عن انتقالها إلى المملكة العربية السعودية في سبتمبر في إطار استعداداتها للإدراج في سوق الأوراق المالية "تداول".

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