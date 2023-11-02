دوكاب توسع تواجدها العالمي في أنغولا بمشروع لتطوير البنية التحتية الكهربائية والاتصالات

وقعت مجموعة دوكاب، إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مذكرة تفاهم مع شركة الهندسة المغربية الرائدة

مجموعة "سوماجيك" Somagec Group بهدف تطوير أنظمة الطاقة والنقل والكهرباء في أنغولا.



وتم التوقيع بحضور عمر عبدالرحمن الطنيجي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الرباط، وتشارلز ميلاغوي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في دوكاب، وماورو مارتينز، المدير التنفيذي للشبكة الوطنية لنقل الكهرباء (RNT) في أنغولا، ومهدي التازي، نائب الرئيس العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ممثلا للحكومة المغربية، وروجر صهيون الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوماجيك" Somagec، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.



وتعد هذه الاتفاقية أول دخول لـ دوكاب إلى أنغولا، مما يؤكد التزام المجموعة بمواصلة توسيع رقعة تواجدها العالمي، حيث تورد بالفعل منتجاتها التي تحمل شعار "صنع في الإمارات" إلى 15 دولة في أفريقيا، وهو ما يعادل نحو 27% من إجمالي أعمالها على مستوى العالم، أي ما يصل إلى أكثر من ربع أعمالها للقارة الأفريقية، وأكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: "تلتزم دوكاب بتوفير حلول متكاملة ومنتجات ذات جودة ونوعية عالية، وتسعى نحو دفع النمو والتقدم في جميع أنحاء العالم، خاصة في القارة الأفريقية التي تتمتع بالكثير من الموارد والفرص الاستثمارية المحفزة، وتجد المجموعة في أنغولا سوقاً واعدة ومميزة، لذلك توقيع الاتفاقية مع مجموعة سوماجيك، سيسمح لنا بتلبية الطلب على منتجاتنا في تلك المنطقة بما يتناسب وأفضل المعايير والممارسات العالمية في مجالنا".



وأضاف المطوع: "إضافة دولة أنغولا إلى قائمة الدول التي تصدر دوكاب منتجاتها إليها يساعدنا على ترسيخ مكانة منتجاتنا العالمية، والتي تتمتع بمواصفات عالية، تؤكد على جودة المنتج المحلي، وبالتالي نمو أعمالها بما يتماشى مع طموحاتنا في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي".



من ناحية أخرى، أوضح تشارلز ميلاغوي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في دوكاب، أن المجموعة ستوفر لقطاع البنية التحتية والاتصالات في أنغولا حلول متكاملة وكابلات عالية الجودة، تم تصنيعها من مصادر طاقة نظيفة، وهي الطاقة الكهرومائية، وهو ما يؤكد على حرص دوكاب لدعم جهود الاستدامة على المستوى العالمي، وخاصة في القارة الأفريقية بما يدفع لنموها وتطورها، وذلك بجانب جهودها في تطوير وتصنيع الكابلات وفقا لمعايير عالمية وبناء على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يجعل عمليات التصنيع بأكملها صديقة للبيئة.



من جانبه، قال روجر صهيون، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوماجيك" Somagec: "يسعدنا أن نوقع هذه الاتفاقية مع مجموعة دوكاب لفتح آفاق جديدة للتعاون من أجل توريد منتجاتها وحلولها الرائدة في السوق إلى



أنغولا، مما يضيف سوقًا أفريقية أخرى إلى محفظتها. وتعد المجموعة رائدة في قطاع التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنتج منتجات متقدمة وعالية الجودة، الأمر الذي شجعنا على التعاون مع دوكاب، والعمل معها عن كثب للعب دور مهم في الدفع قدما نحو المزيد من التطور والازدهار في أنغولا بشكل خاص وأفريقيا بشكل عام".



وقال ماورو مارتينز، المدير التنفيذي للشبكة الوطنية لنقل الكهرباء (RNT) في أنغولا: "يتمتع خط نقل ماتالا-جامبا- كاسينجا بأهمية كبرى بالنسبة لحكومة أنغولا، لأنه سيساعد في نمو أعمال منجم كاسينجا، وهو أمر ضروري للتنمية الاقتصادية للبلاد ككل، وسيسمح المشروع للمنجم بزيادة إنتاجه وإيراداته، وهو ما سيمكن الحكومة بدورها من تنمية دخلها أيضًا من خلال تحصيل الضرائب عليه".

وبموجب شروط مذكرة التفاهم الجديدة، من المقرر أن تقوم مجموعة دوكاب بتوفير ما يقرب من 400 كيلومتر من خطوط نقل 220 كيلو فولت للمساعدة في نقل الكهرباء في أنغولا. ومن المقرر أن تقوم مجموعة دوكاب بتوفير ما يقرب من 2000 كيلومتر من خطوط النقل الهوائية، إلى جانب كابلات الجهد العالي والمتوسطة والمنخفضة (HV/MV/LV) لقطاع الطاقة الأنغولي المزدهر، فيما يتم توليد الطاقة المنقولة عبر هذه الخطوط في محطات ماتالا، وجوف، وكامبابي ولوكا للطاقة الكهرومائية.

مما يضمن استدامة العملية بأكملها. ومن المقرر الانتهاء من المشروع في غضون عامين، مما يمهد الطريق لتعزيز البنية التحتية الكهربائية والاتصالات في أنغولا.

و"سوماجيك" شركة هندسية مقرها في الدار البيضاء في المغرب، وتقدم حلولا لضمان التنفيذ الفعال لمشاريع البنية التحتية وتوليد التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأسواق المستهدفة. تشمل خدمات المجموعة الأعمال الإنشائية والبحرية والهيدروليكية والصرف الصحي، بالإضافة إلى خدمات الهندسة المدنية والصناعية.

وفي الوقت نفسه، توفر دوكاب مجموعة واسعة من الحلول عالية الجودة لقطاع الطاقة العالمي، وتوظف أكثر من 1400 موظف في المصانع والمكاتب في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وتساهم بأكثر من 5.5 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

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