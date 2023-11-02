من أصول جزائرية.. ريال مدريد ينافس أرسنال على موهبة هجومية‬‎

يرغب ريال مدريد في التعاقد مع أحد اللاعبين الشباب، المتألق بشدة مع فريقه شامروك روفرز الأيرلندي، بعدما أصبح الميرنغي يضم لاعبين في سن صغير بتكلفة أقل، بسبب الارتفاع الجنوني في القيمة التسويقية لنجوم الصف الأول في أوروبا.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يرغب في التعاقد الأيرلندي الشاب نجم الدين رازي، الذي يجيد اللعب في وسط الميدان، وصناعة الألعاب، وظهر بشكل مميز مع فريقه شامروك روفرز بعدما تم تصعيده إلى الفريق الأول هذا الموسم، عقب تألقه مع فريق تحت 19 عامًا.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين من ريال مدريد شاهدوا اللاعب ذو الأصول الجزائرية، خلال بطولة أمم أوروبا تحت 17 عامًا، في المباراة التي خسرت فيها أيرلندا من إسبانيا بالدور ربع النهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيجد منافسة من جانب فريقي تشيلسي وأرسنال، اللذان يرغبان بقوة في التعاقد مع نجم الدين رازي.

نجم الدين مواليد عام 2006، ويبلغ من العمر 17 عامًا، ولفت الأنظار له خلال مشاركته مع فريق تحت 19 عامًا، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول أبريل الماضي.

وينحدر نجم الدين من أصول جزائرية ويجيد اللعب بكلتا قدميه اليسرى واليمنى، وشارك مع منتخب أيرلندا تحت 17 عامًا و16، حيث لعب 14 مباراة بمُختلف المسابقات، وساهم في 8 أهداف، إذ سجل 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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