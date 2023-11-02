روبي ويليامز يخطط لبناء فندق للفنانين في دبي

كشف المغني البريطاني روبي ويليامز، عضو فرقة «Take That» السابق، عن خططه لبناء فندق ضخم في دبي، بعد دفع 240 دولاراً مقابل وجبة إفطار في لاس فيجاس.

وقال المغني البالغ من العمر 49 عاماً إنَّه «يعمل حاليّاً على بناء فندق يتكون من 700 غرفة في دبي».

وأوضح أنّ وجبة الإفطار التي جعلته غاضباً هي السبب وراء تفكيره في بناء الفندق، مضيفاً: «فكرت بعد ذلك في بناء الفندق في دبي، ثم فكرت أنّه في واقع الأمر لا توجد مساكن للفنانين مثلي في دبي».

وقال: «أنا أحب دبي، أريد أن أقوم بالكثير من العمل هناك، لست مشهورًا في أمريكا الشمالية، كان لدي إقامة في فيغاس ولكن كان على جميع المعجبين أن يسافروا إلى هناك لحضور حفلاتي، أرى دبي على أنها فيجاس، وأشعر كما لو أنها يمكن أن تُصبح أفضل من المدينة الأمريكية، أريد أن أصبح سفيرًا للترفيه في دبي، لأنني أستطيع أن أرى ما هي عليه وما يمكن أن تصبح».

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