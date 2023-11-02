سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2 نوفمبر

حقق سعر الجنيه المصري ثباتاً مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 2 نوفمبر في سوق الصرافة المصري قبل اجتماع البنك المركزي.

وسجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع الخميس 2 نوفمبر، فيما سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي 33.9619 جنيه للشراء، 34.0819 للبيع.

وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 32.9456 الشراء وعند البيع سجل 33.4352.

بينما وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95

وسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.95.

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