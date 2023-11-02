اتحاد التنس يعتمد نظاما دوليا لتصنيف بطولاته المحلية إلى 3 فئات

اعتمد اتحاد الإمارات للتنس، لأول مرة في تاريخ مسابقاته، نظاما لتصنيف بطولاته المحلية إلى 3 فئات مختلفة، تشمل جميع اللاعبين في الدولة بمختلف مستوياتهم.

وقال الاتحاد إن التصنيف يأتي دعماً لاستراتيجيته في توسيع قاعدة الانتشار وجذب مزيد من الأكاديميات للانخراط في نشاط اللعبة، بعدما ارتفع عدد البطولات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد لتصل في الموسم الجاري إلى نحو 480 بطولة.

وأكد أحمد عبد الملك أهلي، نائب رئيس الاتحاد، أن نظام التصنيف الجديد، يجسد رؤية الاتحاد بقيادة الشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة في تعزيز الإمكانات التنافسية وفرص اللاعبين في التميز، من خلال تنظيم البطولات وفق فئات ونقاط اللاعبين الناشئين، ويجتذب أعدادا أكبر من اللاعبين من مختلف الفئات للحصول على النقاط التصنيفية.

وأوضح أن الاتحاد اعتمد، وفق توجيهات الشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد، ولأول مرة نظام تصنيفا دوليا لبطولاته، بتقسيم البطولات إلى 3 فئات (A) و(B) و(C).

وقال إن بطولات الفئة (C) تضم اللاعبين غير المصنفين المنضمين حديثا لنشاط التنس، وأصحاب التصنيفات والنقاط الأدنى، لاكتساب النقاط والارتقاء نحو تصنيفات أعلى، والأكاديميات الجديدة، الساعية لاكتساب الخبرة، وهي نحو 260 بطولة.

وأشار إلى أن بطولات الفئة (B) تشتمل على اللاعبين ذوي رصيد النقاط المتوسط (من 1000 إلى 1500 نقطة)، وتحظى بدعم مباشر من الاتحاد ، وتقدم بعض بطولاتها جوائز عينية للمشاركين، وتبلغ نحو 150 بطولة.

وأضاف أن بطولات الفئة الأولى (A) تشتمل على اللاعبين أصحاب التصنيفات الأعلى، من جميع الفئات العمرية (من 12 إلى 18 عاما، رجال وسيدات بإجمالي 7 فئات)، وتقتصر على 4 سلاسل بطولات جميعها تحت مظلة "الطريق إلى مبادلة" وتتضمن جوائز مالية وعينية وإقامة معسكرات للاعبين المتميزين داخل وخارج الدولة، وتبلغ نحو 70 بطولة".

وأكد أهلي أن اتحاد التنس يسعى لتطبيق أحدث النظم واللوائح الدولية على بطولاته المحلية، ومثل هذه التصنيفات موجودة بالفعل على الساحة الدولية، لكنه نظام مستحدث على مستوى الخليج.

وتستضيف إمارة الفجيرة بداية من بعد غد السبت، ولأول مرة، النسخة الثانية من سلسلة بطولة "الطريق إلى مبادلة"، والتي تندرج تحت تصنيف الفئة (A)، بمشاركة نحو 100 لاعب.

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