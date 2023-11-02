ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير ووسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي ربما وصل لنهاية هذه الدورة من رفع أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1983.77 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1991.80 دولار.
وأبقى الاحتياطي يوم الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعا على نطاق واسع.
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