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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

11/2/2023 5:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير ووسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي ربما وصل لنهاية هذه الدورة من رفع أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1983.77 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1991.80 دولار.


وأبقى الاحتياطي يوم الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعا على نطاق واسع.

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