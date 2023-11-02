خسائر فادحة بصفوف الجيش الإسرائيلي في غزة.. مقتل 18 جندياً

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جندي آخر خلال الاشتباكات الدائرة بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة برا، وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى جنود الاحتلال في منذ بدء التوغل البري يوم الثلاثاء الماضي إلى 17 جنديا وضابطا,



لترتفع حصيلة القتلى الجنود إلى 18 منذ الثلاثاء الماضي.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أعلن صباح اليوم مقتل الجندي يوفال زيلبر من“الكتيبة 7007”.

غالانت: مقتل الجنود في غزة ضربة مؤلمة

وصف وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت مقتل الجنود الإسرائيلييين في المعارك ضد حركة حماس في غزة بالضربة القاسية والمؤلمة.

وقال غالانت إن "الإنجازات الكبيرة" التي حققها القتال العنيف في قطاع غزة تفرض للأسف ثمنا باهظا.

الجيش الإسرائيلي: خسائرنا خلال القتال في غزة مؤلمة

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "خسائرنا خلال القتال في غزة مؤلمة، وسنفعل ما بوسعنا لتأمين قواتنا"، لافتًا إلى أنه جرى إبلاغ عائلات 326 من الجنود الإسرائيليين بمقتلهم.

وأضاف دانييل هاغاري، خلال تقديم إيجاز صحفي يومي، أن جميع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، تتعاون من أجل إعادة المختطفين، مشددًا على أن "أولويتنا إعادة المختطفين في غزة وعددهم 240 إلى ذويهم".

وأشار إلى أنه تم إحباط الليلة الماضية، تهديدًا صاروخيًّا قبل وصوله إلى إيلات.



