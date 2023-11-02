خسائر فادحة بصفوف الجيش الإسرائيلي في غزة.. مقتل 18 جندياً

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جندي آخر خلال الاشتباكات الدائرة بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة برا، وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى جنود الاحتلال في منذ بدء التوغل البري يوم الثلاثاء الماضي إلى 17 جنديا وضابطا,
لترتفع حصيلة القتلى الجنود إلى 18 منذ الثلاثاء الماضي.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أعلن صباح اليوم مقتل الجندي يوفال زيلبر من“الكتيبة 7007”.
غالانت: مقتل الجنود في غزة ضربة مؤلمة
وصف وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت مقتل الجنود الإسرائيلييين في المعارك ضد حركة حماس في غزة بالضربة القاسية والمؤلمة.
وقال غالانت إن "الإنجازات الكبيرة" التي حققها القتال العنيف في قطاع غزة تفرض للأسف ثمنا باهظا.
الجيش الإسرائيلي: خسائرنا خلال القتال في غزة مؤلمة
قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "خسائرنا خلال القتال في غزة مؤلمة، وسنفعل ما بوسعنا لتأمين قواتنا"، لافتًا إلى أنه جرى إبلاغ عائلات 326 من الجنود الإسرائيليين بمقتلهم.
وأضاف دانييل هاغاري، خلال تقديم إيجاز صحفي يومي، أن جميع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، تتعاون من أجل إعادة المختطفين، مشددًا على أن "أولويتنا إعادة المختطفين في غزة وعددهم 240 إلى ذويهم".
وأشار إلى أنه تم إحباط الليلة الماضية، تهديدًا صاروخيًّا قبل وصوله إلى إيلات.
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