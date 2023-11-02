الطقس: أجواء غائمة جزئيا وفرصة ضعيفة لأمطار محلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا حارا نسبيا نهارا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لأمطار محلية متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا نهارا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح
شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما السبت: يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأحد المقبل: تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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