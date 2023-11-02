استشهاد شاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلي/PNN- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن استشهاد شاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قلقيلية.
وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت "حي نزال" من مدينة قلقيلية، وسط اطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين، ما أدى إلى استشهاد مواطن، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، أحدهما طفل يبلغ من العمر (15 عاما).
وبارتقاء الشاب في قلقيلية، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين أول/اكتوبر الماضي إلى 131 شهيدا.
يتبع...
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