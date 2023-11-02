استشهاد شاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في قلقيلية

MENAFN - Palestine News Network ) قلقيلي/PNN- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن استشهاد شاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قلقيلية.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت "حي نزال" من مدينة قلقيلية، وسط اطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين، ما أدى إلى استشهاد مواطن، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، أحدهما طفل يبلغ من العمر (15 عاما).

وبارتقاء الشاب في قلقيلية، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين أول/اكتوبر الماضي إلى 131 شهيدا.



يتبع...



