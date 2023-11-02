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بايدن رافضا وقف إطلاق النار: نريد هدنة لإطلاق سراح المحتجزين

11/2/2023 5:12:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن على إسرائيل وحركة حماس "وقف" القتال من أجل إتاحة الوقت لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، لكنه لم يدعم فكرة الوقف الكامل لإطلاق النار.

وفي أثناء حفل لجمع التبرعات السياسية في مدينة مينيابوليس، قاطع أحد المتظاهرين بايدن وهي امرأة قدمت نفسها كحاخام: "أريدك أن تدعو إلى وقف إطلاق النار الآن"، ليرد الرئيس الأمريكي، قائلا: "هناك حاجة إلى توقف مؤقت (هدنة إنسانية) وأعني التوقف المؤقت هو يعني إعطاء الوقت لإخراج المحتجزين (الرهائن)".

والمرأة التي قاطعت بايدن تدعى جيسيكا روزنبرغ "ملتحية" وقدمت نفسها كحاخام.

وأثار مظهر الحاخام جيسيكا روزنبرغ تساؤلات حول ما إذا كانت متحولة جنسيا، لكن روزنبرغ نفسها تتجنب الحديث عن ذلك، وفق صحيفة ديلي ميل".

يذكر أن العديد من الجماعات التقدمية في أمريكا، وكذلك المسلمين والعرب في البلاد، انتقدوا بايدن بسبب دعمه للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والتي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين.

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