خروج مستشفى الصداقة التركي الوحيد لعلاج السرطان في غزة عن العمل

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن صبحي سكيك مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني أن المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في قطاع غزة توقف عن العمل بسبب نفاد الوقود.

ودعا سكيك "العالم إلى عدم ترك مرضى السرطان للموت المحقق بسبب خروج المستشفى عن الخدمة".

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا إن المجتمع الدولي وكل المؤسسات ذات العلاقة، لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع الهجمات الإسرائيلية على مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في غزة، واعتبر خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة أن استهداف العاملين بمجال الرعاية الصحية ومرضى السرطان وتركهم ليموتوا واستهدافهم بالقنابل "يشكل جريمة حرب".

بدورها، أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن "مستشفى الصداقة توقف عن العمل جراء قصفه من قبل القوات الإسرائيلية أمس وأول أمس، ونفاد الوقود فيه بشكل كامل" وأضافت أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد المستشفيات المتوقفة عن العمل بقطاع غزة إلى 16 من أصل 35.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت تعرض الطابق الثالث والأخير من المستشفى لقصف الطيران الحربي الإسرائيلي ما أدى إلى وقوع أضرار بالغة.



