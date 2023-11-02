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استشهاد طفل وإصابة ثلاثة شبان خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرة

11/2/2023 5:12:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- استشهد الطفل أيهم محمود الشافعي (14 عاما)، اليوم الخميس، متأثرا بجروحه، فيما أصيب ثلاثة شبان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى شارع نابلس في مدينة البيرة، قبل أن تتبعها عدة دوريات عسكرية، وسط اطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

وقالت وزارة الصحة، إن طفلا استشهد برصاص قوات الاحتلال متأثرا بإصابته الحرجة بالرأس، وأصيب ثلاثة شبان آخرين خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيرة، الشابين محمد عرمان، وخالد بعيرات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حي بطن الهوا من مدينة رام الله، وبلدة بيتونيا، بالتزامن مع اقتحام مدينة البيرة، واعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت شادي عميرة.

وبارتقاء الطفل في مدينة البيرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 340 شهيداً، بينهم 132 شهيداً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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