استشهاد طفل وإصابة ثلاثة شبان خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- استشهد الطفل أيهم محمود الشافعي (14 عاما)، اليوم الخميس، متأثرا بجروحه، فيما أصيب ثلاثة شبان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة البيرة.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى شارع نابلس في مدينة البيرة، قبل أن تتبعها عدة دوريات عسكرية، وسط اطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.
وقالت وزارة الصحة، إن طفلا استشهد برصاص قوات الاحتلال متأثرا بإصابته الحرجة بالرأس، وأصيب ثلاثة شبان آخرين خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرة.
واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيرة، الشابين محمد عرمان، وخالد بعيرات.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حي بطن الهوا من مدينة رام الله، وبلدة بيتونيا، بالتزامن مع اقتحام مدينة البيرة، واعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت شادي عميرة.
وبارتقاء الطفل في مدينة البيرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 340 شهيداً، بينهم 132 شهيداً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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