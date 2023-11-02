الاحتلال يعتقل 53 مواطنا من الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 53 مواطنا من الضفة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مواطنا، وهم: شيرين الصوص من بلدة سلواد، والاسير المحرر محمود نوح هريش من بلدة بيتونيا، وسامي الأسمر من رام الله التحتا، والمحرر إياد محمود صافي، وابن شقيقه محمد حسام محمود صافي من مخيم الجلزون، ورئيس بلدية نعلين يوسف الخواجا، ومقداد سرور، وبدر عبد الحليم الخواجا، وأطفاله أحمد وحلمي، ومحمد فدائي نافع، ومالك نواف خواجا، ووصفي نواف

خواجا، ومحمد نواف خواجا، من بلدة نعلين، ومحمد عرمان، وخالد بعيرات من البيرة، وشادي عميرة من حي بطن الهوا في رام الله.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين بلال ومعاوية طاهر القرم، وبدر عايد القرم، بعد اقتحام قرية جلقموس، وشريف علي حرز الله، ويامن فؤاد أبو بكر، وطارق عماد أبو بكر من بلدة يعبد.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين، وهم: رائف محمد برقان، ونظام برقان، ومحمد طلال الرجبي، وتامر طلب العجلوني، وأيمن رجب الرجبي، ومحمد نايف الجلوني، وعمر ابو حسين، ووسيم زيدان الجمل، وعمار أبو حسين، من مدينة الخليل، وطارق موسى ابو راس من بلدة دورا.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين، وهم: محمد سالم جبريل (27 عاما)، وشقيقه صهيب (25 عاما) من بلدة تقوع، ومنتصر سلمان العروج (22 عاما) من جناته، وصهيب خليل حمامرة (26 عاما) من حوسان، ومحمد خالد ديرية (24 عاما) وعلي محمد ديرية (39 عاما) من بلدة بيت فجار، وأحمد أسعد الصيفي (26 عاما)، وعبد الله محمد مناصرة (34 عاما) من مخيم الدهيشة ، ومصطفى مسالمة (22 عاما)، وعلاء جلال الشلش (38 عاما) من بلدة الدوحة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن لؤي صبحي فريج (48 عاما)، في المدينة.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من المدينة، وهم: محمد القطب، وأمجد السايح، وحسن الصفدي، وشادي حنون، وباسم العتبة، وحسني العامودي، وحاتم العفوري.

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: بدر المقيطي، والمعتقل المحرر محمود مصلح بطانجة، والمحرر إبراهيم أبو العسل من مخيم عقبة جبر.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نحو (1900) مواطن، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.