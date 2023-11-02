نظرة في الموسيقى الثورية الفلسطينية.. الفن الممتد رغم الأسى

MENAFN - Amman Net) بدأ الفن المتعلق بالمقاومة الفلسطينية يظهر منذ بدايات الانتداب البريطاني وحتى وقتنا هذا، مرورا بالنكبة والنكسة والانتفاضة الأولى والثانية، وكل الحروب التي وقعت على أرض فلسطين. فكان يحمل البعض بنادقهم المليئة بالرصاص، والبعض الآخر يعتبر القلم والصوت بندقيته.

وكما عهدنا أن يعكس الفن باختلاف تقنياته وأساليبه الواقع المعاش، فعكس الفن الفلسطيني قضايا شعبه وآهاته ومآسيه، فتجد الفقد موسوما بصوت كل أغنية ومطلع كل قصيدة وخطّ كل كاريكاتير، وكما جسّد الفن صرخات الفاقدين، فصوّر نضال المقاومين أيضًا، وحافظ على التراث الوطني الذي اغتصب.

الانتداب البريطاني

قامت سلطات الانتداب البريطاني في 17 حزيران/ يونيو 1930، بإعدام ثلاثة رجال في سجن القلعة في عكا وهم: فؤاد حجازي، ومحمد جمجوم، وعطا الزير، وذلك لمشاركتهم في ثورة البراق عام 1929، واتهامهم بقتل اليهود فيها، وسموا بـ "الثلاثة الحمراء"، وبيّن ابن شقيق جمجوم في تصريحات له بأن سبب هذه التسمية يعود إلى أنهم شهداء ثلاثة، أُعدموا يوم الثلاثاء، وفي ثلاث ساعات متتالية.

واستمرت ذكراهم حتى الآن من خلال الأغنية الشهيرة "من سجن عكا" والتي غنتها فرقة العاشقين:

من سجن عكا طلعت جنازة محمد جمجوم وفؤاد حجازي

جازي عليهم يا شعبي جازي المندوب السامي وربعه وعموما

محمد جمجوم مع عطا الزيرِ فؤاد الحجازي عز الدخيلي

انظر المقدر والتقاديري باحكام الظالم تا يعدمونا

ويقول محمد أن أولكم خوفي يا عطا أشرب حسرتكم

ويقول حجازي أنا أولكم ما نهاب الردى ولا المنونا

النكبة

في عام 1948 هُجّر الشعب الفلسطيني من أرضه، نتيجة هزيمة الجيوش العربية أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتعرّض الفلسطينيون إلى تهجير جماعي مقابل إقامة اليهود وطنا قوميا لهم على أرض فلسطين.

وصدرت العديد من الأغاني الثورية بعد النكبة، تحدث بعضها عن اللجوء والتهجير، واستنهض بعضها الآخر همم الثوريين.

وكانت أغنية "طل سلاحي" من أشهر هذه الأغاني، وهي قصيدة كتبها شاعر الثورة الفلسطينية صلاح الدين الحسيني، ولحنها مهدي سردانة، وغنتها الفرقة المركزية الفلسطينية، وكلماتها:

طل سلاحي من جراحي يا ثورتنا طل سلاحي

ولا يمكن قوه في الدنيا تنزع من ايدي سلاحي

طل سلاحي طل سلاحي

النكسة

إن عزمنا على قراءة الإنتاج الموسيقي الفلسطيني فسندرك بأن الفن استمر بالتقدم بشكل ملحوظ على الرغم من الهزائم والخسائر التي تعرض لها هذا الشعب.

وحتى بعد النكسة فقد استمرت الموسيقى الشعبية بالنهوض، واستمر الفنانون بغناء الأغاني الثورية لحثّ الشباب على الوقوف في وجه الاحتلال والعمل على استعادة أراضيه، كما ظهر الفن الذي يتغنّى بجمال الأراضي المسلوبة ويتحسر على ما اغتصب من الوطن، كأغنية "زهرة المدائن" التي ألفها ولحنها "الأخوان رحباني"، وغنّتها الفنانة فيروز، وتحدثت عن العيون التي تستمر بالرحيل إلى مدينة القدس شوقًا وحنينًا لا ينتهي، وكانت كلماتها:

لأجلك يا مدينة الصلاة أصلّي

لأجلك يا بهيّة المساكن، يا زهرة المدائن

يا قدس، يا قدس

يا قدس يا مدينة الصلاة أصلّي

الانتفاضة الأولى

حدثت الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، وكان لا يملك الشعب الفلسطيني وقتها إلا حجارة أرضه ليرجم بها محتله، وكان سبب هذه الانتفاضة هي قيام مستوطن بدهس عمّال فلسطينيين، فشارك بانتفاضة الحجارة كافة شرائح الشعب الفلسطيني وحتى الأطفال، حتى أطلق عليهم "أطفال الحجارة".

وتعد أغنية "ثوري ثوري ثوري" من أبرز أغاني الثمانينات والتي تتحدث عن واقع تلك الفترة، وهي إحدى الأغاني الثورية التي امتد حضورها إلى الآن، وقد كتبها الشاعر علي الكيلاني وقامت بغنائها فرقة أجاويد، وجاء فيها:

ثـوري ثـوري ثـوري

في غزة وبلاطة في القدس ورام الله

قمنا في انتفاضة، كبرنا باسم الله

نتحدى باحرارنا نتحدى باحرارنا

ثايرين صغارنا ثايرين صغارنا

ما بتعود ديرانا وما بيغسل عارنا الا الدم والحجار

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وهناك العديد من الأغاني الشعبية التي انتشرت في تلك الفترة أيضًا، كأغنية زغردي يا ام الجدايل، التي كتبها الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد، وغنّتها فرقة جذور العاشقين الفلسطينية:

زغردي يا ام الجدايل زغردي

وزيني فخر الأصايل بالوداع

وازرعي الحِنّة على الصدر الندي

واربطي العصبة على كل الوجع

وهناك العديد من الأغاني الفلسطينية الفلكلورية أيضا، والتي لا يُعرف متى صدرت لأول مرة، وتتعدد القصص حول ظهورها، كأغنية "ظريف الطول"، وظريف الطول هو شابّ فلسطيني طويل القامة، عُرف بوجهه الوسيم وشراسته في قتال العدو والعصابات الصهيونية، حاولت نساء القرية التودد إليه لكنه لا يأبه بالنساء، وذات يوم اختفى ظريف الطول من القرية، واعتقد البعض أنه غادر فلسطين إلى بلاد الغربة، فغنّت نساء القرية له بعد غيابه:

يا ظريف الطول وَقِّف تا أقولَّك

رايح ع الغُربِة وبلادك أحسنلك

خايف يا ظريف تروح وتتمَلّك

وتعاشر الغير وتنساني أنا

ومع مرور الوقت أصبحت هذه الأغنية تتردد في المناسبات الاجتماعية في القرية نفسها، حتى وصلت إلى القرى المجاورة، ثم انتشرت أكثر حتى أصبح جل الفلسطينيون يرددون كلماتها، وأصبح "ظريف الطول" رمز الرجل الفلسطيني الوسيم والشجاع، وغناها العديد من الفنانين العرب وأشهرهم حمزة نمرة.