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وعد بلفور...جريمة تطهير عرقي دولية...ممتدة ؟

11/2/2023 5:12:01 AM
(MENAFN- Amman Net) لم يكن وعد بلفور الذي اطلقته حكومة بريطانيا في 2/ 11/ 1917 إلا جريمة غير مسبوقة عالميا باهدافه العدوانية الإستعمارية الهادفة لإقتلاع شعب فلسطين من وطنه التاريخي وإحلال اليهود المستوردين من اصقاع العالم لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ليشكل قاعدة إنطلاق عدوانية إستعمارية في قلب الوطن العربي تضمن إستدامة تقسيم الوطن العربي وضمان الهيمنة والسيطرة على ثروات الوطن العربي ولما يحتله من موقع جغرافي إستراتيجي تنفيذا لإتفاقية سايكس بيكو وسان ريمو .
عصبة الأمم مثلت كما تمثل حاليا الأمم المتحدة مظلة توظفها الدول العظمى لكفالة تحقيق اهدافها ومصالحها وهيمنتها نفوذها وما التوافق الإستعماري لدول الحلفاء التي تمكنت بحكم قوتها العسكرية من إنتزاع قرارا بفرض الإنتداب البريطاني على فلسطين وتفويضها تنفيذ قرار الحكومة البريطانية الإجرامي " إعلان بلفور " معان ودلالات منها :
أولا : ان القرار جاء لمنح شرعية زائفة للإحتلال البريطاني الإستعماري الدموي لفلسطين .
ثانيا : منح شرعية زائفة خلافا لأهداف عصبة الأمم ووريثتها الأمم المتحدة لقوات الإستعمار البريطاني بشن حرب تطهير عرقي وحرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني وإقتلاعه من وطنه وما المجازر والجرائم التي إرتكبتها بريطانيا والعصابات اليهودية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح من قتل وإضطهاد وتدمير للقرى والمدن والمنازل إلا دليل على ذلك .
ثالثا : إضفاء صفة ما يسمى الشرعية الدولية على قرار التقسيم رقم 181الظالم بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي مكن العصابات الإرهابية الصهيونية بدعم ومشاركة وتمكين من قوات المستعمر البريطاني من إعمال وتنفيذ عشرات المجازر في سياق حرب تطهير عرقي وحرب إبادة مورست بغطاء دولي وما نجم عنها من طرد لمئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني خارج وطنهم التاريخي ليعيشوا في المنافي كلاجئين محرومين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 .
رابعا : إنتزاع قرار من الجمعية العامة بالمصادقة على توصية من مجلس الأمن الاعتراف بإسرائيل عضوا بالأمم المتحدة بموجب قرار التقسيم بما يعنيه من تحديد مساحة " إسرائيل " 55 % من المساحة الكلية لارض فلسطين مبقيا 45% مساحة لدولة للشعب العربي الفلسطيني صاحب الحق التاريخي الأصيل التي لم ترى النور حتى الآن بحكم الدعم والإنحياز الامريكي الأوربي للكيان الإستعماري الإسرائيلي للسياسة التوسعية الإستعمارية الإحلالية التي ينتهجها وكيلا عن قوى الإستعمارالعالمي ممثلا حاليا بامريكا ومحورها .
التطهير العرقي والإبادة حرب مستمرة :
لم تتوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني دون توقف على مدار العقود السابقة وما الإنتهاكات والإقتحامات والجرائم الإرهابية الإسرائيلية من قوات نظامية وميليشيات المستوطنين الإرهابية الممنهجة من مصادرة اراض وقتل فردي وجمعي وإعتقالات تعسفية وتدمير للمنازل وحرق للمحال التجارية وإنتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية إلا خطوات عملية في حرب التطهير العرقي وإقتلاع المواطنين الفلسطينيين قسرا من منازلهم وقراهم تحت ذرائع مختلفة في إنتهاك صارخ للقانون الدولي ولإتفاقيات جنيف .
اما الصورة الدموية الإرهابية بصورها اللإنسانية والتي تضرب عرض الحائط بميثاق الامم المتحدة وبإلإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين الدولية وبكافة العهود والمواثيق الدولية تتمثل عمليا وحاليا أمام العالم بحرب الإبادة والتطهير العرقي الدائرة بحق ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعم وإنحياز ومشاركة عملية أمريكية واوربية في إزدواجية واضحة لكافة المفاهيم والتعريفات للدفاع عن النفس .
الموقف الامريكي في مجلس الأمن وبالجمعية العامة للأمم المتحدة يشكل اكبر واخطر تهديد للأمن والسلم الدوليين... فإلى متى سيبقى المجتمع الدولي بغالبيته الساحقة عاجزا عن مواجهة الغطرسة والعنصرية والعنجهية الأمريكية بما تمثله من معسكر لا يؤمن بالعدالة والمساواة بين الدول والشعوب .... وستبقى فلسطين البوصلة والعنوان الرئيس للتصدي للمشاريع الأمريكية بمصادرة إرادة المجتمع الدولي وتوظيف الأمم المتحدة لمصالحها... آن الاوان للإنتفاض في وجه الظلم والإستعباد والإنتصار للحرية والعدالة والمساواة وإعلاء قيمها....؟
فلتتضافر الجهود لإرغام الولايات المتحدة الأمريكية الإضطلاع بمسؤولياتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن لإتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الفوري لحرب الإبادة والتطهير العرقي المرتكبة بحق شعب فلسطين في قطاع غزة وبالضفة الغربية قبل تقويض الأمن والإستقرار العالمي بفعل إستمرار الجرائم الإسرائيلية والإنحياز الأمريكي والاوربي....؟ !

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