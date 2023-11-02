MENAFN - Amman Net)الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان، وعودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة.وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يزور الأردن مرة أخرى، لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركيةمديرية الأمن العام تباشر تنفيذ حملتها الوقائية والموسعة "شتاء آمن" للتأكد من صلاحية المركبات للسير على الطرق خلال فصل الشتاءالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى قطاع غزة.طائرات الاحتلال الحربية، تشن سلسلة غارات جديدة على مخيم جباليا أدت إلى استشهاد وإصابة مدنيين.قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل 18 فلسطينيا على الأقل، في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مصر تعيد فتح معبر رفح لادخال المزيد من جرحى غزة 11/02/2023 - 11:26 عمان ن

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري اليوم الخميس، لإدخال جرحى العدوان الاسرائيلي من قطاع غزة، لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.

وعبر أمس 49 جريحا و40 مرافقا و345 من حملة الجنسيات المزدوجة.

كما أرسلت السلطات المصرية اليوم 100 شاحنة من المساعدات إلى معبر العوجا التجاري لادخالها للجانب الإسرائيلي لتفتيشها قبل دخولها قطاع غزة.

وقالت مصادر أمنية إن السلطات المصرية تكثّف من جهودها مع كافه الأطراف لإطلاق هدنة انسانية قريبايعقبها وقف إطلاق نار,

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