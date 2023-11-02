(MENAFN
- Amman Net)
الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان، وعودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يزور الأردن مرة أخرى، لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية
مديرية الأمن العام تباشر تنفيذ حملتها الوقائية والموسعة "شتاء آمن" للتأكد من صلاحية المركبات للسير على الطرق خلال فصل الشتاء
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى قطاع غزة.
طائرات الاحتلال الحربية، تشن سلسلة غارات جديدة على مخيم جباليا أدت إلى استشهاد وإصابة مدنيين.
قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل 18 فلسطينيا على الأقل، في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مصر تعيد فتح معبر رفح لادخال المزيد من جرحى غزة 11/02/2023 - 11:26 عمان ن
أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري اليوم الخميس، لإدخال جرحى العدوان الاسرائيلي من قطاع غزة، لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.
وعبر أمس 49 جريحا و40 مرافقا و345 من حملة الجنسيات المزدوجة.
كما أرسلت السلطات المصرية اليوم 100 شاحنة من المساعدات إلى معبر العوجا التجاري لادخالها للجانب الإسرائيلي لتفتيشها قبل دخولها قطاع غزة.
وقالت مصادر أمنية إن السلطات المصرية تكثّف من جهودها مع كافه الأطراف لإطلاق هدنة انسانية قريبايعقبها وقف إطلاق نار,
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