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صحيفة جوان الايرانية: حسن نصرالله سيكسر صمت الحرب في الخطاب المرتقب

11/2/2023 5:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة جوان الإيرانية، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إن أمين عام حزب الله، حسن نصر الله في خطاب يوم غدٍ الجمعة سيمثل تحول من تكتيكات الغموض التي يتبعها حزب الله إلى استراتيجية أكثر انفتاحاً.


بينت الصحيفة، في عنوان عريض على صفحتها الأولى "نصرالله سيكسر صمت الحرب" أن حزب الله اللبناني ينظم تكتيكات الحرب وفقاً لهذه المرحلة الجديدة، بعد أن أثار نشر مقطع مدته 11 ثانية لحسن نصر الله أمام شعار حزب الله، التكهنات.


وأضافت الصحيفة، أن الاحتلال الاسرائيلي يتابع بجدية سلوك وتصرفات الأمين العام لحزب الله اللبناني، ويتابع بعناية كل ما يفعله وكل كلمة يقولها.


وبيّنت أنه من المتوقع أن يوضح الخطاب موقف حزب الله من الصراع الحالي وربما يرسم مسار عمله المستقبلي.


ونوهت إلى أن خطاب نصر الله المقبل ليس مجرد خطاب، بل قد "يغير قواعد اللعبة"، وكلمات نصر الله لديها القدرة على تشكيل مسار الأحداث في المنطقة وخارجها.


ووفقا لما أعلنه حزب الله يلقي أمين عام حزب الله حسن نصر الله خطابا جماهيريا يوم غدٍ الجمعة الساعة 3 عصراً.




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