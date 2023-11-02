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نقابة الصحفيين: استدعاء السفير الأردني من الكيان الصهيوني خطوة مُشرفة

11/2/2023 5:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ثمنت نقابة الصحفيين الأردنيين قرار الأردن استدعاء السفير الأردني من الكيان الصهيوني، والطلب من الكيان عدم إعادة سفيره إلى عمّان.
وقالت النقابة، في تصريح اليوم الخميس، إن استدعاء سفيرنا خطوة مهمة ومشرفة وتحمل دلالات سياسية تؤكد عمق الموقف الأردني الرافض بشدة للعدوان على قطاع غزة، وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة.
وعبرت النقابة عن قناعتها بأن لدى الدولة الأردنية العديد من الخيارات التي يمكن أن تكون أدوات ضاغطة على الكيان الصهيوني وعلى الإدارة الأميركية وأوروبا لتعديل مواقفها المنحازة للكيان، وان تسعى لوقف الحرب.




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