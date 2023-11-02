Thursday, 02 November 2023 01:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سرايا القدس: قوات النخبة اشتبكت مع قوة راجلة من العدو شرق خان يونس

11/2/2023 5:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي ان قواتها اشتبكت فجر اليوم الخميس مع قوة صهيونية راجلة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة

وقالت كتائب عز الدين القسام مسبقاً إنها وسرايا القدس كبدتا القوات المتوغلة في غزة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد

MENAFN02112023000208011052ID1107357961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث