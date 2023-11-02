سرايا القدس: قوات النخبة اشتبكت مع قوة راجلة من العدو شرق خان يونس
التاريخ
11/2/2023 5:11:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي ان قواتها اشتبكت فجر اليوم الخميس مع قوة صهيونية راجلة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة
وقالت كتائب عز الدين القسام مسبقاً إنها وسرايا القدس كبدتا القوات المتوغلة في غزة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد
MENAFN02112023000208011052ID1107357961
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.