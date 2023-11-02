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مصر تستعد لاستقبال 7000 أجنبي سيتم إجلاؤهم من غزة

11/2/2023 5:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستعد مصر لاستقبال 7000 أجنبي من المقرر إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس.
وجاء في البيان أن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إسماعيل خيرت بحث خلال اجتماع الأربعاء مع دبلوماسيين أجانب "الاستعدادات الرامية إلي تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح".
وأشار خيرت إلى أن عدد المواطنين الأجانب المقرر إجلاؤهم "حوالي 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة".




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