مصر تستعد لاستقبال 7000 أجنبي سيتم إجلاؤهم من غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستعد مصر لاستقبال 7000 أجنبي من المقرر إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس.
وجاء في البيان أن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إسماعيل خيرت بحث خلال اجتماع الأربعاء مع دبلوماسيين أجانب "الاستعدادات الرامية إلي تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح".
وأشار خيرت إلى أن عدد المواطنين الأجانب المقرر إجلاؤهم "حوالي 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة".
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