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شاهد بالفيديو .. كتائب القسام تدك آليات العدو المتوغلة في غزة

11/2/2023 5:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مشاهد تدك فيها المقاومة آليات العدو المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة بقذائف الهاون ضمن معركة طوفان الاقصى.


وكانت الكتائب أعلنت سابقا عن استهداف مجموعة من جنود العدو في جحر الديك بقذيفة RPG مضادة للأفراد.


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