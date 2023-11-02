شاهد بالفيديو .. كتائب القسام تدك آليات العدو المتوغلة في غزة

شاهد بالفيديو .. كتائب القسام تدك آليات العدو المتوغلة في غزة
التاريخ
11/2/2023 5:11:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مشاهد تدك فيها المقاومة آليات العدو المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة بقذائف الهاون ضمن معركة طوفان الاقصى.
وكانت الكتائب أعلنت سابقا عن استهداف مجموعة من جنود العدو في جحر الديك بقذيفة RPG مضادة للأفراد.
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