شهر نوفمبر وقت التغيير والبداية الجديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كل وقت من العام له طاقته الخاصة به، والتي تسيطر عليه عن طريق حركة الكواكب والنجوم، بعض الأوقات قد يكتشف الشخص تغيرات كبيرة تطرأ على حياته بشكل كبير سواء بالسلب أو بالإيجاب، ووقت آخر يجد أن الحياة تسير مثلما يحلم ويتمنى،لوقت على الجميع أن ينهون جميع الموقف غير المناسبة لنا، وغلق كل باب يأتي منه المشكلات والأزمات، بجانب التخلص من أي شي انتهى صلاحيته، سواء كانت أشياء نستخدمها أو علاقات شخصية سامة.

والعلاقات التي أصبحت غير مناسبة، يجب على الجميع اعتبارها تجربة تعلمنا منها، وأردفت أنه كذلك العمل أو المهنة يجب النظر لها بشكل مختلف وأكثر إيجابية، حتى لا يصبح الفرد منا مثل الماكينة، بجانب البحث عن أشياء نفعلها تشبه روحنا.

ويجب التخلص من الأصدقاء الذين يسببون عبء نفسي على أصحابهم، أو وجودهم مثل عدمه، والاحتفاظ بالأصدقاء أصحاب الدعم الكبير لنا والذين أثبتوا لنا أنهم سنداً وقت الصعاب، وأردفت خبيرة علم الطاقة أنه يجب في هذا الوقت من العام الإبتعاد عن الأماكن التي تستنفذ روحنا وطاقتنا.

كل نهاية هي بداية جديدة حتى لو كنت وحدك، كُن شجاعاً، وشاهد الطريق الجدد حتى لو كان غير واضح بالنسبة لك، وأعلم أن كل القادم خيراً مهما كان ومهما حدث.

لبنان 24