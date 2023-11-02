روما تؤكد تعرض ميلوني لمقلب عبر الهاتف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن الأخيرة تعرضت لاتصال هاتفي مخادع من محتال" تظاهر بأنه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.وقال مكتب ميلوني في بيان إنه "يأسف" لأنها "خدعت من قبل محتال" تظاهر بأنه رئيس سلطة مفوضية الاتحاد الإفريقي.



وخلال المكالمة الهاتفية التي يعود تاريخها إلى 18 سبتمبر، والتي استمرت حوالي 13 دقيقة، أشارت ميلوني إلى أن لديها بعض الأفكار حول كيفية "العثور على وسيلة للخروج"، من الأزمة.



جاء ذلك أثناء خدعة قام بها المخادعان الروسيان فوفان (فلاديمير كوزنيتسوف) وليكسوس (أليكسي ستولياروف)، اللذان قدما أنفسهما بوصفهما مسؤولين إفريقيين رفيعي المستوى، ونشرا المحادثة بقناتهما الرسمية على تطبيق "تلغرام".



يذكر أن ميلوني ليست أول سياسي رفيع المستوى يتعرض لمثل هذا المقلب.



ففي وقت سابق من هذا العام، تعرضت المستشارة الألمانية السابقة أنعيلا ميركل للخداع من قبل شخصين تظاهرا بأنهما الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو.



كما تعرض رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون والمغني إلتون جون، للمقلب نفسه.

RT