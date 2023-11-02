روما تؤكد تعرض ميلوني لمقلب عبر الهاتف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن الأخيرة تعرضت لاتصال هاتفي مخادع من محتال" تظاهر بأنه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وقال مكتب ميلوني في بيان إنه "يأسف" لأنها "خدعت من قبل محتال" تظاهر بأنه رئيس سلطة مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وخلال المكالمة الهاتفية التي يعود تاريخها إلى 18 سبتمبر، والتي استمرت حوالي 13 دقيقة، أشارت ميلوني إلى أن لديها بعض الأفكار حول كيفية "العثور على وسيلة للخروج"، من الأزمة.
جاء ذلك أثناء خدعة قام بها المخادعان الروسيان فوفان (فلاديمير كوزنيتسوف) وليكسوس (أليكسي ستولياروف)، اللذان قدما أنفسهما بوصفهما مسؤولين إفريقيين رفيعي المستوى، ونشرا المحادثة بقناتهما الرسمية على تطبيق "تلغرام".
يذكر أن ميلوني ليست أول سياسي رفيع المستوى يتعرض لمثل هذا المقلب.
ففي وقت سابق من هذا العام، تعرضت المستشارة الألمانية السابقة أنعيلا ميركل للخداع من قبل شخصين تظاهرا بأنهما الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو.
كما تعرض رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون والمغني إلتون جون، للمقلب نفسه.
RT
MENAFN02112023000208011052ID1107357957
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.