المركزي التركي يرفع توقعاته لمعدلات التضخم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفع البنك المركزي التركي، الخميس، توقعاته لمعدلات التضخم إلى 65 % بنهاية العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة عند 58% .



كما رفع البنك توقعاته لمعدلات التضخم إلى 36% بنهاية 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 33% .



ووصل التضخم في تركيا إلى 61.5 % في سبتمبر، ويتوقع أن يواصل الارتفاع حتى الربع الثاني من العام المقبل رغم رفع المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس إلى 35 % في تراجع عن سياسة سابقة بعدم رفعها وذلك منذ تولت أركان المنصب في يونيو.

