المركزي التركي يرفع توقعاته لمعدلات التضخم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفع البنك المركزي التركي، الخميس، توقعاته لمعدلات التضخم إلى 65 % بنهاية العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة عند 58% .
كما رفع البنك توقعاته لمعدلات التضخم إلى 36% بنهاية 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 33% .
ووصل التضخم في تركيا إلى 61.5 % في سبتمبر، ويتوقع أن يواصل الارتفاع حتى الربع الثاني من العام المقبل رغم رفع المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس إلى 35 % في تراجع عن سياسة سابقة بعدم رفعها وذلك منذ تولت أركان المنصب في يونيو.
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