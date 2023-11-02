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المركزي التركي يرفع توقعاته لمعدلات التضخم

11/2/2023 5:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفع البنك المركزي التركي، الخميس، توقعاته لمعدلات التضخم إلى 65 % بنهاية العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة عند 58% .


كما رفع البنك توقعاته لمعدلات التضخم إلى 36% بنهاية 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 33% .


ووصل التضخم في تركيا إلى 61.5 % في سبتمبر، ويتوقع أن يواصل الارتفاع حتى الربع الثاني من العام المقبل رغم رفع المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس إلى 35 % في تراجع عن سياسة سابقة بعدم رفعها وذلك منذ تولت أركان المنصب في يونيو.


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