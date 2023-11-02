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وزير الخارجية الايراني : هناك خطة لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام

11/2/2023 5:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني إن "هناك خطة لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام، وفي ظله ستدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة ويتم بحث تبادل إطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين".
وأضاف عبداللهيان في تصريح للصحفيين مساء الأربعاء: "في قطر وتركيا، كانت مهمتنا في سياق مشاورات (الرئيس) مع مسؤولي ورؤساء مختلف الدول الإسلامية والعربية هي متابعة موضوع عقد اجتماع طارئ لرؤساء الدول الاسلامية.

في هذه الرحلة، قطعت هذه الفكرة شوطا طويلا. ونأمل أن نتمكن من عقد هذا الاجتماع في المستقبل القريب في السعودية التي تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي".
وتابع قائلا: "هناك خطة لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام، وفي ظل وقف إطلاق النار المؤقت هذا، ستدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع. ولنرى أيضا تبادل إطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين، والذي يشمل إطلاق سراح جميع الأسيرات الفلسطينيات".

روسيا اليوم

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