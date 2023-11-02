Thursday, 02 November 2023 01:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيديو - شاهد مقتل إسرائيلي إثر إطلاق نار في الضفة الغربية

11/2/2023 5:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت القناة 14 الإسرائيلية بمقتل إسرائيلي إثر إطلاق نار في بلدة بيت ليد بالضفة الغربية.


وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أفادت بانقلاب سيارة مستوطنين بعد تعرضها لإطلاق نار قرب بيت ليد المجاورة لـطولكرم في شمال الضفة الغربية.


MENAFN02112023000208011052ID1107357953

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث