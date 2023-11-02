فيديو - شاهد مقتل إسرائيلي إثر إطلاق نار في الضفة الغربية

فيديو - شاهد مقتل إسرائيلي إثر إطلاق نار في الضفة الغربية
التاريخ
11/2/2023 5:11:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت القناة 14 الإسرائيلية بمقتل إسرائيلي إثر إطلاق نار في بلدة بيت ليد بالضفة الغربية.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أفادت بانقلاب سيارة مستوطنين بعد تعرضها لإطلاق نار قرب بيت ليد المجاورة لـطولكرم في شمال الضفة الغربية.
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