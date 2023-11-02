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ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال الى 332 منذ بدء عملية طوفان الاقصى

11/2/2023 5:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال ، دانيال هاغاري، ارتفاع عدد القتلى العسكريين من جنود الاحتلال إلى 332 منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".

واضاف هاغاري خلال مؤتمر صحفي :" هناك 242 مختطفا في غزة ونواصل جهودنا لاعادتهم الى عائلاتهم

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن العملية العسكرية في غزة تتقدم وفق المخطط و"نعمل على تعميقها"، وفق قوله.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال : "نخوض قتالا وجها لوجه في قطاع غزة وقتلنا كثيرا من المسلحين"

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