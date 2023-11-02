ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال الى 332 منذ بدء عملية طوفان الاقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال ، دانيال هاغاري، ارتفاع عدد القتلى العسكريين من جنود الاحتلال إلى 332 منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".
واضاف هاغاري خلال مؤتمر صحفي :" هناك 242 مختطفا في غزة ونواصل جهودنا لاعادتهم الى عائلاتهم
وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن العملية العسكرية في غزة تتقدم وفق المخطط و"نعمل على تعميقها"، وفق قوله.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال : "نخوض قتالا وجها لوجه في قطاع غزة وقتلنا كثيرا من المسلحين"
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