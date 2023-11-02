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سلاح روسي يرعب قائد القوات الأوكرانية

11/2/2023 3:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، إن صواريخ منظومات الدفاع الجوي الروسية الجديدة "إس-400"، يمكن أن تصل إلى مدينة دنيبروبيتروفسك.


وأضاف في مقابلة مع مجلة إيكونوميست: "قامت روسيا بتحسين دفاعها الجوي: لديها نسخة تجريبية من صواريخ إس-400 يمكنها الوصول إلى مدينة دنيبر".
واشتكى زالوجني من أن الأسلحة الغربية الموردة إلى أوكرانيا تفقد فائدتها بسبب بطء الغرب في توريدها، وبفضل ذلك تمكنت روسيا من تحسين أسلحتها بسرعة.


ووفقا له، الصواريخ الجديدة في منظومات "إس-400"، جعلت مقاتلات "إف-16" الأمريكية "أقل فائدة" لأوكرانيا، والتي من المفترض أن يتم تسليمها العام المقبل.


وبحسب الجنرال الأوكراني، لهذا السبب تمكنت روسيا ليس فقط من تحسين أنظمة إس-400، بل ومن تعزيز دفاعها ككل.


وتابع زالوجني القول: "من خلال تأخير توريد أنظمة الصواريخ بعيدة المدى والدبابات، سمح الغرب لروسيا بإعادة تجميع صفوفها وتعزيز دفاعاتها. هذه الأنظمة كانت ضرورية أكثر بالنسبة لنا في العام الماضي، لكنها ظهرت هذا العام فقط".


واعترف زالوجني بفشل الهجوم المضاد الأوكراني، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

RT

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