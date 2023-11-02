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الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الخليل

11/2/2023 3:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل.
وقالت مصادر أمنية لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من: رائف محمد برقان، ونظام برقان، ومحمد طلال الرجبي، وتامر طلب العجلوني، وأيمن رجب الرجبي، ومحمد نايف الجلوني، وعمر ابو حسين، ووسيم زيدان الجمل، وعمار أبو حسين، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.
كما داهمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت المواطن الفلسطيني طارق موسى ابو راس.




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