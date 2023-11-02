الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل.
وقالت مصادر أمنية لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من: رائف محمد برقان، ونظام برقان، ومحمد طلال الرجبي، وتامر طلب العجلوني، وأيمن رجب الرجبي، ومحمد نايف الجلوني، وعمر ابو حسين، ووسيم زيدان الجمل، وعمار أبو حسين، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.
كما داهمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت المواطن الفلسطيني طارق موسى ابو راس.
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