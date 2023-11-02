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وفاة شاب دهسا على طريق اربد عمان

11/2/2023 3:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي عشريني، اثر حادث دهس، وقع مساء أمس، على طريق اربد عمان.


وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم إسعاف الشاب الى المستشفى الا انه ما لبث ان فارق الحياة.


وبيّن أنه تم التعامل مع حادث اشتعال إطارات صهريج اسمنت ما بعد جسر مأدبا باتجاه الجنوب، حيث تم تحريك مجموعات الدفاع المدني واخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.


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