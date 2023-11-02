وفاة شاب دهسا على طريق اربد عمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي عشريني، اثر حادث دهس، وقع مساء أمس، على طريق اربد عمان.
وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم إسعاف الشاب الى المستشفى الا انه ما لبث ان فارق الحياة.
وبيّن أنه تم التعامل مع حادث اشتعال إطارات صهريج اسمنت ما بعد جسر مأدبا باتجاه الجنوب، حيث تم تحريك مجموعات الدفاع المدني واخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.
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