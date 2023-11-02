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3 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا

11/2/2023 3:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.


وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي في ظل قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق شمالي القطاع.


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