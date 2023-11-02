3 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا

3 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا
التاريخ
11/2/2023 3:11:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي في ظل قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق شمالي القطاع.
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