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طفل يقود مركبة ويرتكب 3 مخالفات خطرة ويصطدم بعمود كهرباء في عمّان

11/2/2023 3:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب طفلان ( 11 عاما و 5 أعوام) بإصابات مختلفة، اثر حادث صدم مركبة كان يقودها الطفل الأول، بعمود معدني في احدى مناطق شرق عمان.


قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، إن فرق الاختصاص عند وصولها الى موقع الحادث تفاجأت بأن السائق هو طفل عمره 11 عاماً، وكان يجلس الى جانبه شقيقه عمره 5 سنوات، حيث تم اسعافهما إلى المستشفى وحالتهما العامة حسنة.
وبين أن التقرير الفني للحادث أظهر عدداً من المخالفات، أبرزها تجاوز الإشارة الحمراء، والتجاوز الخاطئ، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، إضافة إلى أن المركبة منتهية الترخيص والتأمين.
وتم فتح تحقيق في الحادث وطلب صاحب المركبة وولي أمر الأطفال لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم .

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