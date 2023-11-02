طفل يقود مركبة ويرتكب 3 مخالفات خطرة ويصطدم بعمود كهرباء في عمّان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب طفلان ( 11 عاما و 5 أعوام) بإصابات مختلفة، اثر حادث صدم مركبة كان يقودها الطفل الأول، بعمود معدني في احدى مناطق شرق عمان.
قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، إن فرق الاختصاص عند وصولها الى موقع الحادث تفاجأت بأن السائق هو طفل عمره 11 عاماً، وكان يجلس الى جانبه شقيقه عمره 5 سنوات، حيث تم اسعافهما إلى المستشفى وحالتهما العامة حسنة.
وبين أن التقرير الفني للحادث أظهر عدداً من المخالفات، أبرزها تجاوز الإشارة الحمراء، والتجاوز الخاطئ، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، إضافة إلى أن المركبة منتهية الترخيص والتأمين.
وتم فتح تحقيق في الحادث وطلب صاحب المركبة وولي أمر الأطفال لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم .
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