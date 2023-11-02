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الدفاعات الروسية تسقط 6 مسيرات أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود

11/2/2023 3:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الروسية 6 مسيرات أوكرانية أطلقتها قوات كييف صباح اليوم الخميس فوق شبه جزيرة القرم الروسية والبحر الأسود.


وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أحبطت الدفاعات الروسية هجوما أوكرانيا جديدا بالمسيرات صباح اليوم الخميس استهدف أراضي روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود، وخمسا فوق شبه جزيرة القرم".
وأسقطت الدفاعات الروسية أمس الأربعاء مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورد جنوب غربي روسيا.

RT

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