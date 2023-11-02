الدفاعات الروسية تسقط 6 مسيرات أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الروسية 6 مسيرات أوكرانية أطلقتها قوات كييف صباح اليوم الخميس فوق شبه جزيرة القرم الروسية والبحر الأسود.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أحبطت الدفاعات الروسية هجوما أوكرانيا جديدا بالمسيرات صباح اليوم الخميس استهدف أراضي روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود، وخمسا فوق شبه جزيرة القرم".
وأسقطت الدفاعات الروسية أمس الأربعاء مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورد جنوب غربي روسيا.
RT
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