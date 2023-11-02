اليونيسف تصف القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزة بالمجزرة

MENAFN - Al Wakeel News)وصف صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين الفلسطنيين في قطاع غزة، بالمجزرة.



وجاء في تعليق صدر عن المنظمة: "مشاهد المجزرة التي وردت من مخيم جباليا في قطاع غزة عقب الغارات (الثلاثاء والأربعاء) مرعبة فعلا".



وكما لاحظت اليونيسيف، عدم وجود تقدير لعدد الأطفال الذين استشهدوا خلال هذه الغارات ومن بينهم، وفقا للبيانات الأولية، الكثير من القاصرين.



في وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن حركة حماس أن 195 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب 777 آخرون في الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء.



روسيا اليوم