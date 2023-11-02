اليونيسف تصف القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزة بالمجزرة

(MENAFN
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وصف صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين الفلسطنيين في قطاع غزة، بالمجزرة.
وجاء في تعليق صدر عن المنظمة: "مشاهد المجزرة التي وردت من مخيم جباليا في قطاع غزة عقب الغارات (الثلاثاء والأربعاء) مرعبة فعلا".
وكما لاحظت اليونيسيف، عدم وجود تقدير لعدد الأطفال الذين استشهدوا خلال هذه الغارات ومن بينهم، وفقا للبيانات الأولية، الكثير من القاصرين.
في وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن حركة حماس أن 195 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب 777 آخرون في الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء.
روسيا اليوم
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