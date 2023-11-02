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الأمن: بدء التفتيش على المركبات ضمن حملة شتاء آمن

11/2/2023 3:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - باشرت مديرية الامن العام تنفيذ حملتها الوقائية والموسعة "شتاء آمن"، والهادفة لتعزيز الوقاية من الحوادث خلال الظروف الجوية التي تشهدها المملكة عادة في فصل الشتاء، والتي ستنفذ من قبل مديرية الدفاع المدني، والإدارات المرورية، ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية.
وفي هذه السياق أطلقت المديرية حملتها التفتيشية المرورية السنوية للتأكد من صلاحية المركبات وجاهزيتها للسير على الطرق خلال فصل الشتاء، وتوافر عناصر السلامة فيها، والتي ستنفذ من قبل الإدارات المرورية (السير، والترخيص، والدوريات الخارجية) والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومختصين بالفحص الفني من إدارة الصيانة.
وستشتمل الحملة المرورية على فحص المركبات والتفتيش عليها من قبل الدوريات المنتشرة على الطرق الداخلية والخارجية، وستمنح المركبات التي يتم فحصها ملصقا لوضعه على الزجاج الأمامي للمركبات الجاهزة، اما في حال وجود أي خلل فني فإنه سيتم إعطاء صاحب المركبة إشعارا (دون مخالفة) لمدة عشرة أيام لتصويب أوضاع المركبة فنيا، وفي حال عدم تصويب النواقص ضمن الوقت المحدد سيتم مخالفة المركبات التي لم تستجب لاستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة العامة.
فيما يأتي إطلاق الحملة الوقائية والتوعوية الموسعة "شتاء آمن" ، إيماناً من مديرية الأمن العام بأهمية نشر التوعية والتثقيف، وبذل الجهود للوقاية من الحوادث المنزلية أو المرورية أو في المنشآت والاي تقع غالبا نتيجة لعدم اتباع سبل الوقاية اللازمة، او لنقص في أدوات السلامة وتجهيزاتها.
وتقوم مديرية الدفاع المدني والإدارات المرورية ومديرية الاعلام والشرطة المجتمعية خلال هذه الحملة بتنفيذ جملة من الأنشطة الهادفة لرفع مستوى الوعي حول الإجراءات السليمة الواحب اتباعها بها خلال فصل الشتاء والظروف الجوية المتوقعة مثل هطول الامطار وتساقط الثلوج وتشكل السيول والبرك المائية في المناطق المنخفضة، فضلاً عن التذكير بضرورة التعامل السليم مع وسائل التدفئة بمختلف أنواعها.
وتدعو مديرية الامن العام المواطنين إلى ضرورة التعاون مع مرتبات مديرية الأمن العام واتباع كافة الإرشادات والتعليمات وإجراء الصيانة المناسبة لمركباتهم للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين خلال فصل الشتاء، وتفقد وسائل التدفئة المنزلية، واجراء الصيانة لها قبل البدء باستخدامها عند الحاجة.




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