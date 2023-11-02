الأردن يرسل طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى الأهل في قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية لإيصالها من خلال معبر رفح وإدخالها إلى قطاع غزة.وقال بيان صدر عن الهيئة، اليوم الخميس، إن الطائرة تحمل مواد إغاثية وطبية، سيتم تسليمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ليصار الى توزيعها على المستشفيات في القطاع.



وبين أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، "استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتقديم المساعدات ومد يد العون للأهل في قطاع غزة، حشدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية كافة جهودها وشراكاتها وبالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية الحكومية والدبلوماسية لترسل اليوم طائرة جديدة إلى قطاع غزة بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ليتم إدخالها من خلال معبر رفح وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ليصار الى إدخالها إلى القطاع".



وثمن الدكتور الشبلي، كافة الحملات الشعبية والمؤسسية والخاصة لدعم الأهل في غزة من خلال تقديم التبرعات النقدية والعينية وكل حسب اختصاصه والتي تعكس الموقف الأردني الحقيقي الثابت والصادق والداعم للقضية الفلسطينية المحورية والمركزية.

يشار إلى أن الهيئة قامت بإرسال طائرتين محملتين بالأدوية والمستهلكات الطبية تم إدخالها الى قطاع غزة من خلال معبر رفح وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وتم تسليمها الى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وتم توزيعها على المستشفيات هناك.

وتستمر الهيئة في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي، بنك الاتحاد – فرع الوحدات - JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، بالإضافة الى CliQ على الاسم المستعار JHCOGAZA والمحافظ الإلكترونية إي فواتيركم والصرافين والموقع الإلكتروني الخاص بها أما التبرعات العينية فتم التعاون مع وزارة الداخلية لاستقبالها في مراكز المحافظات ومن خلال التنسيق مع الحكام الإداريين.

