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بيان تأييد صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

11/2/2023 3:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبر حزب الاتحاد الوطني الأردني عن تأييده لقرار وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الصادر يوم الأربعاء 2023/11/1، والذي جاء باستدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فوراً، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين.
كما عبر الحزب عن أعمق مشاعر الاستنكار إزاء الأحداث المروعة التي تمر بها فلسطين والتصعيد الإسرائيلي الغير مبرر ضد الشعب الفلسطيني والأبرياء في قطاع غزة.
وأكد الحزب وقوفه بكل إصرار خلف القرار، في استدعاء السفير الأردني من إسرائيل، وهو قرار يعكس موقف الأردن الثابت والرافض للتجاوزات الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، لا يمكن النظر للأحداث دون التأكيد على دور جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في الدفاع عن القضية الفلسطينية. جلالته، بحكمته ورؤيته السياسية الثاقبة، قاد الجهود الدبلوماسية للتأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
إضافة إلى ذلك، الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تعد ركنًا أساسيًا ومقدسًا للأردن.
وقد أثبتت المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالته، التزامًا لا هوادة فيه بحماية هذه المقدسات وضمان حريتها وسلامتها من أي اعتداء أو تغيير.
وجدد الحزب الدعوة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد على أننا نقف صفاً واحداً مع جلالة الملك والشعب الفلسطيني، مؤكدين دعمنا المستمر لجهود المملكة الأردنية الهاشمية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والوصاية الهاشمية على المقدسات، ونطمح لرؤية منطقتنا تنعم بالأمن والسلام وتحقق التطلعات العربية المشروعة.

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