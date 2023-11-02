شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي بمحيط مدرسة للأونروا غرب غزة

MENAFN - Al Wakeel News)ارتقى 5 شهداء واصيب اخرون اليوم الخميس في قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة للأونروا بمخيم الشاطئ غرب غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

وأفاد مراسل الجزيرة في وقت سابق صباح اليوم الخميس ، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.



وأوضح المراسل أن ذلك يأتي في ظل قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق شمالي القطاع.