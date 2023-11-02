شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي بمحيط مدرسة للأونروا غرب غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتقى 5 شهداء واصيب اخرون اليوم الخميس في قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة للأونروا بمخيم الشاطئ غرب غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وأفاد مراسل الجزيرة في وقت سابق صباح اليوم الخميس ، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وأوضح المراسل أن ذلك يأتي في ظل قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق شمالي القطاع.
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