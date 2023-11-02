Thursday, 02 November 2023 01:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيناتور أمريكي: الآن هي اللحظة المناسبة لبدء المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

11/2/2023 3:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال السيناتور الأمريكي تومي توبرفيل، جمهوري من ولاية ألاباما، إن المرحلة الحالية هي اللحظة المناسبة لبدء المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، وإنه لا يوجد سبب لمواصلة الصراع.


وأضاف السيناتور تومي توبرفيل في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس "الآن هو الوقت المناسب لبدء المفاوضات بين أوكرانيا وموسكو لوقف كل هذا، لأن هناك جمودا هناك".
وتابع: "نحن بحاجة إلى حل الصراع. إنه يكلف دافعي الضرائب الأمريكيين غاليا، ويودي بحياة العديد من الأشخاص في أوكرانيا وروسيا. ولا يوجد سبب لاستمراره".


وتشير الكثير من التقارير الغربية وتصريحات بعض الساسة الغربيين إلى ضرورة بدء التفاوض بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة.


وأكدت موسكو باستمرار استعدادها للتفاوض حول أوكرانيا، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض والمصالح الأمنية الروسية.

RT

MENAFN02112023000208011052ID1107357409

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث