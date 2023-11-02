سيناتور أمريكي: الآن هي اللحظة المناسبة لبدء المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال السيناتور الأمريكي تومي توبرفيل، جمهوري من ولاية ألاباما، إن المرحلة الحالية هي اللحظة المناسبة لبدء المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، وإنه لا يوجد سبب لمواصلة الصراع.



وأضاف السيناتور تومي توبرفيل في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس "الآن هو الوقت المناسب لبدء المفاوضات بين أوكرانيا وموسكو لوقف كل هذا، لأن هناك جمودا هناك".

وتابع: "نحن بحاجة إلى حل الصراع. إنه يكلف دافعي الضرائب الأمريكيين غاليا، ويودي بحياة العديد من الأشخاص في أوكرانيا وروسيا. ولا يوجد سبب لاستمراره".



وتشير الكثير من التقارير الغربية وتصريحات بعض الساسة الغربيين إلى ضرورة بدء التفاوض بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة.



وأكدت موسكو باستمرار استعدادها للتفاوض حول أوكرانيا، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض والمصالح الأمنية الروسية.

RT