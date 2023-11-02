الحرب على غزة في يومها الـ27... أكثر من 8800 شهيد واشتباكات عنيفة في عدة محاور

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- تواصل القصف العنيف على قطاع غزة، لليوم الــــ27 على التوالي برا وبحرا وجوا، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بعد أن ارتكب جيش الاحتلال مجزرة ثانية في مخيم جباليا، ليرتفع عدد الشهداء إلى 8805.

واستشهد 3 مواطنين، وأصيب العشرات، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات استهدفت محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا، جنوب غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هددت أكثر من مرة بقصف المستشفى الذي يتواجد فيه نحو 14 ألف مواطن نزحوا إليه كملاذ آمن، إضافة إلى مئات المرضى والجرحى، الذين باتوا مهددين بالقصف.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر في وقت سابق، أنها لن تخلي المستشفى، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد جنوده القتلى إلى 16 في الاشتباكات الدائرة مع المقاومة الفلسطينية منذ الثلاثاء.

وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قواته تكبدت خسائر مؤلمة في غزة، كما اعترف وزير الدفاع يوآف غالانت بتلقي ضربة قاسية في غزة.

وزارة الصحة في غزة: توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي

أعلنت وزارة الصحة في غزة توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي، مؤكدة أن ذلك "سيضع المرضى في خطر محدق".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أنه إذا لم يتم توفير الوقود للمستشفى "فسنصل إلى الكارثة".

وناشد المتحدث "أصحاب الضمائر الحية" بالتدخل الفوري لتزويد مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بالوقود.

عاجل | وزير الصحة التركي: مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بغزة أوقف عمله بشكل كامل أمس نتيجة نفاد الوقود واستمرار الهجمات الإسرائيلية.

