الحرب على غزة في يومها الـ27... أكثر من 8800 شهيد واشتباكات عنيفة في عدة محاور

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- تواصل القصف العنيف على قطاع غزة، لليوم الــــ27 على التوالي برا وبحرا وجوا، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بعد أن ارتكب جيش الاحتلال مجزرة ثانية في مخيم جباليا، ليرتفع عدد الشهداء إلى 8805.
واستشهد 3 مواطنين، وأصيب العشرات، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
كما شنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات استهدفت محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا، جنوب غزة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هددت أكثر من مرة بقصف المستشفى الذي يتواجد فيه نحو 14 ألف مواطن نزحوا إليه كملاذ آمن، إضافة إلى مئات المرضى والجرحى، الذين باتوا مهددين بالقصف.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر في وقت سابق، أنها لن تخلي المستشفى، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد جنوده القتلى إلى 16 في الاشتباكات الدائرة مع المقاومة الفلسطينية منذ الثلاثاء.
وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قواته تكبدت خسائر مؤلمة في غزة، كما اعترف وزير الدفاع يوآف غالانت بتلقي ضربة قاسية في غزة.
وزارة الصحة في غزة: توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي
أعلنت وزارة الصحة في غزة توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي، مؤكدة أن ذلك "سيضع المرضى في خطر محدق".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أنه إذا لم يتم توفير الوقود للمستشفى "فسنصل إلى الكارثة".
وناشد المتحدث "أصحاب الضمائر الحية" بالتدخل الفوري لتزويد مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بالوقود.
عاجل | وزير الصحة التركي: مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بغزة أوقف عمله بشكل كامل أمس نتيجة نفاد الوقود واستمرار الهجمات الإسرائيلية.
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