القناة 13: وفد أمني إسرائيلي زار مصر

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أفادت "القناة 13" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن وفدا أمنيا إسرائيليا زار مصر هذا الأسبوع "من أجل تعزيز الحلول الإنسانية الفورية والعاجلة لمواطني قطاع غزة".

وقالت القناة إن "منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية، اللواء غسان عليان، زار مصر في الأيام الأخيرة برفقة مسؤولين كبار آخرين في المؤسسة الأمنية، من أجل تعزيز الحلول الإنسانية الفورية والعاجلة لمواطني قطاع غزة".

وأضافت القناة أن "الزيارة تمت هذا الأسبوع، حيث أوضحت مصر أنها لا تنوي قبول اللاجئين على أراضيها، فيما يحاول المسؤولون في إسرائيل التحقق مما إذا كانت مصر ستتمكن من السماح بذلك، بخلاف إنشاء مستشفى ميداني".

ولفتت القناة إلى أنه "تتم حاليا دراسة إمكانية نقل مرضى من غزة إلى أوروبا بالقطار الجوي من قطاع غزة"، ونقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "إخراج الجرحى من المستشفيات سيسمح لنا بالتصرف بطريقة أفضل وأكثر استهدافا".

وخرج أمس الأربعاء، 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح.



