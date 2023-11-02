الموجزززززززز 141414

MENAFN - Palestine News Network ) تواصل القصف العنيف على قطاع غزة، لليوم الــــ27 على التوالي برا وبحرا وجوا، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بعد أن ارتكب جيش الاحتلال مجزرة ثانية في مخيم جباليا، ليرتفع عدد الشهداء إلى 8805.

وزارة الصحة في غزة توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي، مؤكدة أن ذلك "سيضع المرضى في خطر محدق".

أصيب،

طفل 15 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

ققوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس من اجراءاتها العسكرية على

حاجزي الحمرا وتياسير في الأغوار الشمالية،

وأعاقت حركة

تنقل المواطنين.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا حارا نسبيا نهارا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لأمطار محلية متفرقة على بعض المناطق