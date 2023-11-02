الموجزززززززز 141414

(MENAFN
- Palestine News Network )
تواصل القصف العنيف على قطاع غزة، لليوم الــــ27 على التوالي برا وبحرا وجوا، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بعد أن ارتكب جيش الاحتلال مجزرة ثانية في مخيم جباليا، ليرتفع عدد الشهداء إلى 8805.
وزارة الصحة في غزة توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي، مؤكدة أن ذلك "سيضع المرضى في خطر محدق".
أصيب،
طفل 15 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.
ققوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس من اجراءاتها العسكرية على
حاجزي الحمرا وتياسير في الأغوار الشمالية،
وأعاقت حركة
تنقل المواطنين.
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا حارا نسبيا نهارا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لأمطار محلية متفرقة على بعض المناطق
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