الشعب الفلسطيني يدفع ضريبة الصمت الدولي بقلم: سري القدوة

MENAFN - Palestine News Network ) بقلم:سري القدوة

التصعيد الحاصل في اعتداءات وجرائم ميليشيات المستعمرين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وتلك المجازر التى ترتكب في قطاع غزة حيث يتواصل التحريض الاستعماري العنصري ضد المواطنين الذي تمارسه حكومة التطرف بكل أركانها بحق الشعب الفلسطيني الذي يتطلع الى التحرر والانعتاق من الاحتلال الغاصب وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وتتواصل الاعتداءات والحملات التحريضية عبر توزيع منشورات تهدد بقتل المواطنين الفلسطينيين وترحيلهم قرب بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت، وذلك ترجمة للخيارات التي طرحتها حكومة التطرف وارتكابها

المجازر المروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة للاعتداء على منازل المواطنين الفلسطينيين وسرقتها كما حصل في مسافر يطا بالخليل، والطيبة قرب رام الله، وإغلاق المدخل الرئيس لقرية حارس بسلفيت، بالإضافة لقيام مستعمرين بإلقاء دمى ملطخة بالدماء وتعليقها على الأشجار أمام مدرسة عرب الكعابنة الأساسية غرب أريحا، في تهديد واضح وصريح للطلبة والمواطنين لترهيبهم ودفعهم للهجرة وترك أراضيهم، والعربدة على الطرق الرئيسة في مختلف المناطق، وإطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين ومركباتهم، كما حصل على الشارع الواصل بين القدس والخليل، وعلى المدخل الغربي لبلدة دير استيا، والاعتداءات المستمرة على المزارعين وقاطفي ثمار الزيتون جنوب نابلس، وذلك كله بحماية جيش الاحتلال.

التصعيد الحاصل في اعتداءات وإرهاب عصابات المستوطنين يأتي ترجمة للحملات الإسرائيلية الهادفة لتشويه الفلسطيني وقضيته العادلة أينما وجد، وبالتالي اختلاق المزيد من المبررات لقتله أو تهجيره.

واضحا أن حكومة التطرف القاتلة تعمل على استغلال مآسي الحرب المدمرة على قطاع غزة والظروف العدائية التي أوجدتها، لممارسة أبشع الاعتداءات ضد المواطنين في الضفة الغربية، وتعميق مكاسبهم ومخططاتهم الاستعمارية حيث ترتكب ارتكاب جرائم ومجازر بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، تحت ستار الجرائم البشعة التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.

حكومة الاحتلال تتحمل نتائج سياسة الأرض المحروقة بكل مستوياتها العسكرية والسياسية التي تتواصل ضد الحجر والبشر في قطاع غزة، وإن ما يحصل من حرائق تضرمها قذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا وتلك المجازر وسياسة الإبادة الجماعية واستهداف الوجود الفلسطيني حيث يتم ذلك برسم المجتمع الدولي وكل الموفدين الدوليين الذين يحتشدون في المنطقة وتتحمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الجنائية الدولية عن أفعالها العدوانية وعقابها الجماعي بحق شعبنا في قطاع غزة، والتي ترقى إلى جرائم تطهير عرقي، ونقل قسري وإبادة جماعية، إضافة لمختلف أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي حرمتها وحضت على عقاب مرتكبيها المعاهدات والمواثيق الدولية.

يجب التحرك لوقف الحرب التدميرية ضد شعبنا في قطاع غزة، وبضغط دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف حربها وعدوانها ولجم عصابات المستوطنين المسلحة وتفكيكها ورفع الغطاء السياسي عنها، والتعامل معها كتنظيمات وميليشيات إرهابية ولا بد من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق روما الأساسي واتخاذ خطوات حقيقية وملموسة تحقيقا تجاه الأفعال الإجرامية لإسرائيل، ومقاضاة القوة القائمة بالإحتلال، والتي تنتهك بشكل جسيم مبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال آلاف المدنيين الفلسطينيين جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ونسفها وتدميرها أحياء سكنية مدنية بالكامل، بما يشكل جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ممنهجة وواسعة النطاق، وفق المواد 6-8 من النظام الأساسي للمحكمة.





سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية