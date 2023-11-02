المدير السيئ يجعلك موظفاً أسوأ

(MENAFN
- Al-Bayan)
في دراسة حديثة نُشرت في مجلة «جروب آند أورجانيزيشن ماندجمينت» قادها باحثون من معهد ستيفنز للتكنولوجيا وجامعة إلينوي شيكاغو الأمريكية؛ ووجد الباحثون أنَّ الموظفين الذين يعطون الأولوية للترقي الوظيفي يتأثرون بشدة بالقيادة المسيئة.
وبحسب البحث؛ فإنَّ الموظفين الذين أعطوا الأولوية للأمن الوظيفي ظلوا على نفس القدر من احتمال تولي المسؤولية بعد تعرضهم للإشراف المسيء.
كما وجد البحث أنَّ الموظفين الذين يعطون الأولوية للترقّي يميلون إلى الاحتماء وتقليل سلوك تحمل المسؤولية بعد تعرضهم للإشراف المسيء.
واشتملت الدراسة على آراء الموظفين والمشرفين من 42 شركة كورية جنوبية مختلفة، إلى جانب مئات الطلاب الأمريكيين، لاستكشاف الطرق التي يؤثر بها الإشراف المسيء على سلوك «تحمل المسؤولية» من قبل الموظفين.
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