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المدير السيئ يجعلك موظفاً أسوأ

11/2/2023 3:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في دراسة حديثة نُشرت في مجلة «جروب آند أورجانيزيشن ماندجمينت» قادها باحثون من معهد ستيفنز للتكنولوجيا وجامعة إلينوي شيكاغو الأمريكية؛ ووجد الباحثون أنَّ الموظفين الذين يعطون الأولوية للترقي الوظيفي يتأثرون بشدة بالقيادة المسيئة.

وبحسب البحث؛ فإنَّ الموظفين الذين أعطوا الأولوية للأمن الوظيفي ظلوا على نفس القدر من احتمال تولي المسؤولية بعد تعرضهم للإشراف المسيء.


كما وجد البحث أنَّ الموظفين الذين يعطون الأولوية للترقّي يميلون إلى الاحتماء وتقليل سلوك تحمل المسؤولية بعد تعرضهم للإشراف المسيء.


واشتملت الدراسة على آراء الموظفين والمشرفين من 42 شركة كورية جنوبية مختلفة، إلى جانب مئات الطلاب الأمريكيين، لاستكشاف الطرق التي يؤثر بها الإشراف المسيء على سلوك «تحمل المسؤولية» من قبل الموظفين.

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