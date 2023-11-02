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الصـحفي فيصل ربيحات.. مبارك المولود الجديد

11/2/2023 3:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – الأهل والأصدقاء يهنئون الصحفي في جريدة الغد عبدالله ربيحات (أبو تيم) بمناسبة قدوم مولوده الجديد (فيصل)، ضارعين إلى المولى عز وجل أن يجعله من الذرية الصالحة وأن يقر عين والديه به، وحمدا لله على سلامة أم تيم.

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