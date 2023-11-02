الصـحفي فيصل ربيحات.. مبارك المولود الجديد
التاريخ
11/2/2023 3:00:07 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني – الأهل والأصدقاء يهنئون الصحفي في جريدة الغد عبدالله ربيحات (أبو تيم) بمناسبة قدوم مولوده الجديد (فيصل)، ضارعين إلى المولى عز وجل أن يجعله من الذرية الصالحة وأن يقر عين والديه به، وحمدا لله على سلامة أم تيم.
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