الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى تاريخي للمرة الثانية على التوالي

(MENAFN
) في تحرك متوقع بشكل واسع، اختارت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، حيث استمرت الأسعار في نطاق يتراوح بين 5.25 و 5.5 في المائة، وهو أعلى مستوى شهدته منذ عقدين من الزمن. يعكس هذا القرار، الذي أعلنته البنك المركزي في بيان، النهج الحذر الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع عدم اليقين الاقتصادي وضغوط التضخم المتزايدة.
شدد بيان الاحتياطي الفيدرالي على أن قرار الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستواها الحالي يمنح صانعي السياسة فرصة لتقييم المزيد من البيانات وتداعياتها المحتملة على السياسة النقدية. هذا الموقف الدقيق يؤكد التزام البنك المركزي بضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي بينما يقوم بتقييم الظروف الاقتصادية المتطورة بعناية.
يأتي هذا القرار بعد توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، الذي بدأ في سبتمبر، بعد سلسلة من 11 زيادة في الأسعار منذ مارس 2022، كجزء من محاولات الاحتياطي الفيدرالي للحد من التضخم المتزايد، وهو مصدر قلق بارز في المشهد الاقتصادي.
بينما أقر الاحتياطي الفيدرالي بقوة الاقتصاد الأمريكي في بيانه، أشار أيضًا إلى الظروف المالية التحدية التي تواجه الشركات والأسر. وفي مؤتمر صحفي، لفت رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أنه حتى على الرغم من عدم شد العقوبات النقدية، فإن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى جهد كبير لتقليل التضخم إلى هدفها طويل الأجل البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.
وأضاف باول أن البنك "لا يفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي على الإطلاق". وأشار إلى أن البنك بحاجة إلى الكثير من البيانات حول التضخم منخفض لضبط سياسته النقدية، مشددًا على أن الأثر الكامل لشد العقوبات النقدية السابقة لم يظهر بعد.
في الختام، يوضح قرار الاحتياطي الفيدرالي الاحتفاظ بأسعار الفائدة على مستواها الحالي العالي تبجيل البنك المركزي للنهج الحذر والمعتمد على البيانات. إنه يعكس التوازن بين إدارة ضغوط التضخم ودعم الانتعاش الاقتصادي المستمر في الولايات المتحدة، مع الأخذ في اعتبار الحاجة إلى تحقيق التضخم المنخفض بشكل مستدام قبل النظر في المزيد من التعديلات في السياسة النقدية.
MENAFN02112023000045015682ID1107357321
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.