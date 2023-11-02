صادرات كوريا الجنوبية تسجل أول نمو سنوي في 13 شهرا

(MENAFN
) شهدت صادرات كوريا الجنوبية ارتفاعًا ملموسًا في أكتوبر، مما يمثل أول نمو سنوي منذ 13 شهرًا. يُعزى هذا الارتفاع في النشاط التصديري إلى الشحنات القوية في قطاع السيارات وعلامات واعدة لاستعادة قطاع الرقائق الإلكترونية، وفقًا للبيانات الرسمية.
كما أظهرت البيانات الرسمية من وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 5.1 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، لتصل إلى إجمالي قيمة 55 مليار دولار. هذا الارتفاع الملفت قدم دفعة مهمة لاقتصاد البلاد، الذي كان يعاني من ظروف تصدير صعبة.
كذلك حققت كوريا الجنوبية فائضًا تجاريًا بقيمة 1.64 مليار دولار في أكتوبر، مسجلة الفائض للشهر الخامس على التوالي. ويُعتبر هذا الفائض التجاري المستمر بمثابة انعكاس لقدرة البلاد على الحفاظ على توازن تجاري مواتٍ، مما أثر بشكل إيجابي على أدائها الاقتصادي. على النقيض من ذلك، انخفضت واردات أكتوبر بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 53.4 مليار دولار.
في حين لعب قطاع السيارات دورًا بارزًا في دفع نمو صادرات كوريا الجنوبية، حيث ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 19.8 في المائة خلال هذه الفترة. هذا الأداء الملفت في صناعة السيارات أسفر عن نمو سنوي استدام لمدة 16 شهرًا متتاليًا، مما يؤكد على صمود هذا القطاع والطلب العالمي على المركبات الكورية الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت صادرات المنتجات ذات الصلة بالآلات زيادة هامة بنسبة 10.4 في المائة، مع ارتفاع صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 5.8 في المائة.
وبشكل أساسي، يُمثل ارتفاع الصادرات في أكتوبر تحولًا إيجابيًا في اقتصاد كوريا الجنوبية. يُظهر النمو المتزامن في قطاعات متعددة، وبخاصة في مجال السيارات والآلات، قدرة البلاد على التكيف مع تغيرات الأوضاع السوقية والاستفادة من الطلب العالمي على منتجاتها. هذا الارتفاع في الصادرات يشكل علامة مطمئنة بالنسبة لآفاق الاقتصاد الكوري الجنوبي ورصيده التجاري.
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