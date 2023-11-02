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انسكاب مواد زيتية على الطريق الصحراوي - تفاصيل

11/2/2023 2:22:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
حذر مندوب غرفة عمليات الدوريات الخارجية السائقين من وجود مواد زيتية منسكبة على الطريق الصحراوي لمسافة طويلة تقدر 1.700كلم، وتحديدا عند محطة رأس النقب الامنية باتجاه الجنوب للمسرب الايسر.


وأشار
إلى أن العمل جار على ازالة الاثر المروري، داعيا السائقين الى توخي الحيطة والحذر واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع.

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