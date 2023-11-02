انسكاب مواد زيتية على الطريق الصحراوي - تفاصيل
التاريخ
11/2/2023 2:22:12 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
حذر مندوب غرفة عمليات الدوريات الخارجية السائقين من وجود مواد زيتية منسكبة على الطريق الصحراوي لمسافة طويلة تقدر 1.700كلم، وتحديدا عند محطة رأس النقب الامنية باتجاه الجنوب للمسرب الايسر.
وأشار
إلى أن العمل جار على ازالة الاثر المروري، داعيا السائقين الى توخي الحيطة والحذر واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع.
MENAFN02112023000151011027ID1107357295
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.